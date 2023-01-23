『[枚数限定][限定版]劇場版KING OF PRISM by PrettyRhythm 初回生産特装版Blu-ray Disc/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 18時 32分に出品され03月22日 18時 32分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品 番：EYXA-10990/B発売日：2016年06月17日発売出荷目安：５〜１０日種類:Blu-ray初回生産特装版（Blu-ray＋ＣＤ）※画像はイメージです。※収録内容ならびに収録順は変更になる場合がございます。キングオブプリズムバイプリティーリズムショカイセイサントクソウバンブルーレイディスク