『DVD/NMB48/NMB48 3 LIVE COLLECTION 2021【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 03時 38分に出品され04月10日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 NMB48 (エヌエムビーフォーティーエイト えぬえむびーふぉーてぃーえいと)

2022年5月11日 発売





DVD:1

1.overture(NMB48 ver.)(NMB48 白間美瑠卒業コンサート 〜みるるん、さるるん、ありがとう〜(2021年8月15日@大阪城ホール))

2.イケナイコト(NMB48 白間美瑠卒業コンサート 〜みるるん、さるるん、ありがとう〜(2021年8月15日@大阪城ホール))

3.欲望者(NMB48 白間美瑠卒業コンサート 〜みるるん、さるるん、ありがとう〜(2021年8月15日@大阪城ホール))

4.ウィンクの銃弾(NMB48 白間美瑠卒業コンサート 〜みるるん、さるるん、ありがとう〜(2021年8月15日@大阪城ホール))

5.Teacher Teacher(NMB48 白間美瑠卒業コンサート 〜みるるん、さるるん、ありがとう〜(2021年8月15日@大阪城ホール))

6.伝説の魚(NMB48 白間美瑠卒業コンサート 〜みるるん、さるるん、あ