BD/角松敏生/TOSHIKI KADOMATSU 40th Anniversary Live(Blu-ray) (通常盤)【2025の人気アイテム】

商品情報

角松敏生 (カドマツトシキ かどまつとしき)

2021年12月1日 発売



BD:1

1.WAY TO THE SHORE

2.SEA LINE

3.Lady Ocean

4.MIDSUMMER DRIVIN

5.AIRPORT LADY

6.RAIN MAN

7.Youre My Only Shinin Star

8.A Night in New York

9.Gazer

10.SHIBUYA

11.浜辺の歌

12.Morning After Lady

BD:2

1.I CAN GIVE YOU MY LOVE

2.CATCH ME

他