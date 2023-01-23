『アクセサリー アクセサリー ブローチ 七宝 白 花 150079 【イマックジュエリー公式】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 34分に出品され03月19日 21時 34分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
ラインストーンがさりげなく煌めく花モチーフの七宝ブローチ。
イマックデザイナーのデザイン画が忠実に再現された、美しいカラーとフォルムです。
七宝のグラデーションがカラーハーモニーを演出します。
アクセサリーの伝統を受け継ぐベテラン職人による丁寧なハンドメイド。
コートやジャケットの襟もとのアクセントにもおすすめです。
【カラー】
・花：白、黄色
・ラインストーン：クリアカラー
・メタル：シルバー色
【金属部分】
ニッケルフリーのため、ニッケルを含まずアレルギーが起こりにくいブローチです。
金属部分にはロジウムメッキをあしらい、アレルギーが起こりにくく変色しにくい作りです。
（アレルギーについて不安な方は専門医にご相談ください）
【サイズ】
縦 約4.5cm
横 約4.8cm
【素材】
メタル、七宝、ガラス
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落札価格8131円
601 入札履歴
終了
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