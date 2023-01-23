『アクセサリー アクセサリー ブローチ 七宝 白 花 150079 【イマックジュエリー公式】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 34分に出品され03月19日 21時 34分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

ラインストーンがさりげなく煌めく花モチーフの七宝ブローチ。

イマックデザイナーのデザイン画が忠実に再現された、美しいカラーとフォルムです。

七宝のグラデーションがカラーハーモニーを演出します。

アクセサリーの伝統を受け継ぐベテラン職人による丁寧なハンドメイド。

コートやジャケットの襟もとのアクセントにもおすすめです。

【カラー】

・花：白、黄色

・ラインストーン：クリアカラー

・メタル：シルバー色

【金属部分】

ニッケルフリーのため、ニッケルを含まずアレルギーが起こりにくいブローチです。

金属部分にはロジウムメッキをあしらい、アレルギーが起こりにくく変色しにくい作りです。

（アレルギーについて不安な方は専門医にご相談ください）

【サイズ】

縦 約4.5cm

横 約4.8cm

【素材】

メタル、七宝、ガラス

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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七宝

白

花

150079





【イマックジュエリー公式】