『イスカ(ISUKA) ウルトラライト ダークネイビー 最低使用温度10度105231 ・最大長:80(肩幅)×202(全長) ・収納サイズ:【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 19時 35分に出品され03月19日 19時 35分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イスカ(ISUKA) ウルトラライト ダークネイビー [最低使用温度10度]105231 ・最大長:80(肩幅)×202(全長) ・収納サイズ:直径12.5×22cm
【商品説明】
・・生地 : 表ナイロン100%、裏ポリエステル100% ・中わた量 : 160g(ポリエステル マイクロファイバー) ・最低使用温度 : 10 ・平均重量:600ｇ ・構造 : シングル構造 、ゆったりした足元
・対象シーズン:夏用
・発売年・モデルイヤー:2022
・部門名:ユニセックス大人
【商品のサイズ・カラーのご用命は注文確認画面最下部のストアへのご要望へコメントにてお願いいたします。
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落札価格8131円
492 入札履歴
終了
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