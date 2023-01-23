『イスカ(ISUKA) ウルトラライト ダークネイビー 最低使用温度10度105231 ・最大長:80(肩幅)×202(全長) ・収納サイズ:【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 19時 35分に出品され03月19日 19時 35分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イスカ(ISUKA) ウルトラライト ダークネイビー [最低使用温度10度]105231 ・最大長:80(肩幅)×202(全長) ・収納サイズ:直径12.5×22cm



【商品説明】

・・生地 : 表ナイロン100%、裏ポリエステル100% ・中わた量 : 160g(ポリエステル マイクロファイバー) ・最低使用温度 : 10 ・平均重量:600ｇ ・構造 : シングル構造 、ゆったりした足元

・対象シーズン:夏用

・発売年・モデルイヤー:2022

・部門名:ユニセックス大人



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