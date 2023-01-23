『高級版iPad第9世代キーボード付きケース 日本語配列 ipad 10.2 ケース キーボード トラックパッド付き iPad air3【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 20時 54分に出品され03月18日 20時 54分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
iPadOSショートカットキーと、充分な間隔で配置された。使い慣れたノートPCのような快適なタイピングを実現。
StarTech.com 高解像度VGA/アナログRGB同軸ディスプレイケーブル 15m MXTMMHQ15M
¥ 8131
StarTech.com データ リンクケーブルUSB 3.0 Type-A - Type-A2mドラッグ&ドロップ対応Mac & Wind
¥ 8131
ATZEBE 光ファイバHDMIケーブル 30m、 HDMI ケーブル 4K @ 60Hz HDR/Ultra HD YUV4:4:4 HD
¥ 8130
StarTech.com USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-Cマルチハブ/4K HDMI または1080p VGA/USB-AUSB-Cポート(10Gbps)/ギガビット有線LAN/Thunderbolt 3
¥ 8129
LINDY USB - シリアル(RS-485 D-Sub 9ピン) 変換ケーブル 1m (型番:42845)
¥ 8129
パイオニア スピーカー TS-STX510 ホワイト サテライトスピーカー カロッツェリア
¥ 8128
タバスコ ペッパーソーズ 1ガロン 大容量
¥ 8128
EZCOO USB3.0 HDMI ビデオ キャプチャ HDMI ループアウト と ダウン スケーラ 4K〜1080P 付、4K60 4：4
¥ 8126
ソニー プレミアムHDMIケーブル テレビ用 2.0m 4K 60P/4K HDR/Ultra HD対応 DLC-HX20XF
¥ 8123
インバーター セルスター コンパクトタイプインバーターPI-500/12 AC100V定格出力400W/最大出力500WUSB5V定格出力2.1A/最大出
¥ 8120
StarTech.com 15.2m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス DVIDDMM50
¥ 8118
Club 3D MST ハブ USB3.2 Gen2 Type-C (DP Alt-Mode) to DisplayPort + HDMI
¥ 8117
DTECH 配管用 着脱式 HDMI光ケーブル 8m HDMI タイプA ＋HDMI タイプD 4K 60Hz ハイスピード 18Gbps
¥ 8117
エプソン インクカートリッジ(6色パック/SAT-6CL)
¥ 8117
uyoyous ゴム ケーブルプロテクターランプ 5チャネル ケーブルプロテクター 屋外 ５溝 スピードバンプ ケーブル保護 電線カバープロ
¥ 8115
オーディオクエスト PEA48G/3M HDMIケーブル ブラック ［3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応］
¥ 8112
サンワサプライ LANケーブルテスター LAN-TCT100N
¥ 8112
LINDY Thunderbolt 3パッシブケーブル、0.8m(型番:41558)
¥ 8110
落札価格8131円
518 入札履歴
終了
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