『高級版iPad第9世代キーボード付きケース 日本語配列 ipad 10.2 ケース キーボード トラックパッド付き iPad air3【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 20時 54分に出品され03月18日 20時 54分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 iPadOSショートカットキーと、充分な間隔で配置された。使い慣れたノートPCのような快適なタイピングを実現。