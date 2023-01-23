『ペットヒーター 猫犬のための究極のソフト暖房ハウス. 屋外の猫のための加熱された猫の家. 9段階温度調節可能、 閉鎖型電気暖房ペットハウス【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 18時 30分に出品され05月08日 18時 30分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【 ペット用電熱ベッド 】 2022年 ペット用暖房パッド・ベッド。寒い日に愛猫や愛犬を暖かく保ちます。高度なペット、生まれたばかりの子犬/子猫、年配の猫/犬、関節炎のペット、妊娠中のペット、または病気や怪我から回復した動物に適しています。

【 寸法 】長さ52cm (20 1/2インチ) * 幅35cm (13 3/4インチ) * 高さ30cm (11 3/4インチ) ほとんどの猫と小型犬に適しています。使用中は加熱パッドを折り畳まないでください。)

【 温度調節可能 】 温熱パッドには9段階の温度調節機能が付いています。【安全のための噛みにくいコード】：ペットがワイヤーを噛んで感電するのを防ぐために、ワイヤーに噛みにくいコードを特別に取り付けました。ただし、ペットがワイヤーを噛んだ場合は、ワイヤーから離した方がよいでしょう。



商品の色ずれについて：

撮影環境、撮影機械、ディスプレイによって、画像の色と実物の色は色ずれがあり、正常な現象に属します。気になるなら、ご注文をご遠慮ください。