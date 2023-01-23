『ジェックス ピュアクリスタルドリンクボウルラビット軟水カートリッジ2個入×24個 (1個当たり484円) まとめ買い 業務用 ペット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 11時 47分に出品され04月28日 11時 47分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 メーカー名：ジェックス



イオニック（イオン交換樹脂）：水道水のマグネシウム、カルシウムを除去して犬にやさしい水（軟水）に！



内容量：2個入×24個

原材料名：ＰＰ、イオン交換樹脂

生産国：中華人民共和国



※予告なくパッケージ、商品名、産地等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。 商品カテゴリ ベイシア ヤフーショップ ペット用品 その他 ペット用品、生き物 小動物用品 餌やり、水やり用品

JANコード/ISBNコード 4972547035462

商品コード 4972547035462