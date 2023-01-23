『プロックス バンブーロッドスタンド 16(組立式) PX98616【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 00分に出品され03月28日 01時 00分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プロックス バンブーロッドスタンド 16(組立式) PX98616



【商品説明】

・素材:竹集成材

・組立サイズ:W47×H64×D22cm

・規格:16(組立式)



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 22.80 cm

奥行 : 66.00 cm

重量 : 4.56 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。