『プロックス バンブーロッドスタンド 16(組立式) PX98616【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 00分に出品され03月28日 01時 00分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プロックス バンブーロッドスタンド 16(組立式) PX98616
【商品説明】
・素材:竹集成材
・組立サイズ:W47×H64×D22cm
・規格:16(組立式)
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 22.80 cm
奥行 : 66.00 cm
重量 : 4.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8131円
906 入札履歴
終了
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