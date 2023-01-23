BD 銀河英雄伝説 Die Neue These 第12巻 完全数量限定生産 (Blu-ray Disc)[松竹]《在庫切れ》【年末の贈り物】

商品情報

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仕様：完全数量限定生産 【収録時間】本編約101分+映像特典約32分 【収録話数】第四十五話〜第四十八話収録(TVフォーマット)

ブランド：松竹

原作：『銀河英雄伝説』シリーズ 銀河英雄伝説 Die Neue These

型番：SHBR-0672

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