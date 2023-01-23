『BD 銀河英雄伝説 Die Neue These 第12巻 完全数量限定生産 (Blu-ray Disc)[松竹]《在庫切れ》【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 22時 15分に出品され03月15日 22時 15分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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仕様：完全数量限定生産 【収録時間】本編約101分+映像特典約32分 【収録話数】第四十五話〜第四十八話収録(TVフォーマット)
ブランド：松竹
原作：『銀河英雄伝説』シリーズ 銀河英雄伝説 Die Neue These
型番：SHBR-0672
検索ワード：nw221215 メディア Blu-ray Disc 宮野真守 鈴村健一 梅原裕一郎 梶裕貴 諏訪部順一 小野大輔 中村悠一 川島得愛 遠藤綾 三木眞一郎 坂本真綾 花澤香菜 鈴木達央 石川界人 下山吉光 _09988 _09996 _09997 _09999 CTG007 b0000340 e0000400 e0000407 t022076 t022075
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落札価格8131円
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