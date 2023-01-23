『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレス ムーブ クリアレンズ モデル AMZ-SAMV-0112 MBK マットブラック/ク【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 23時 31分に出品され03月25日 23時 31分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレス ムーブ クリアレンズ モデル AMZ-SAMV-0112 MBK マットブラック/ク
【商品説明】
・サイズ:高さ4? 横幅14?、重さ:17g
・フレームカラー:マットブラック、レンズカラー:クリアー(両面マルチ)
・付属品:セミハードケース、取扱説明書
・可視光線透過率:96%(曇天~夜間使用可能)
・発売年・モデルイヤー: 2020
・紫外線透過率:0.1%以下(UVカット率99.9%以上)
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 16.80 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8131円
211 入札履歴
終了
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