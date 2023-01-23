『ピアノ発表会 ドレス 中学生 ワンピース ジュニアドレス 七五三 子供ドレス サテン ネイビー オフホワイト お姫様 着やせ 上品 エレガント 女の子【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 20時 55分に出品され03月09日 20時 55分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セット内容 &#2920;&hearts;&#2919;





ドレス

（記載のないアクセサリー、小物等は付属しません）



素材 &#2920;&hearts;&#2919;





サテン/ポリエステル



カラー &#2920;&hearts;&#2919;





ネイビー/オフホワイト



サイズ (cm) &#2920;&hearts;&#2919;





110/バスト60 ウエスト56 ドレス丈（肩から）87

120/バスト64 ウエスト59 ドレス丈（肩から）96

130/バスト68 ウエスト62 ドレス丈（肩から）105

140/バスト72 ウエスト65 ドレス丈（肩から）113

150/バスト76 ウエスト68 ドレス丈（肩から）122

160/バスト80 ウエスト71 ドレス丈（肩から）132

モデル/身長135 体重25kg 試着サイズ130