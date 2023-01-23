『BingoPaw 小型犬ソファーベッド 中型犬 猫椅子ベッド 大きい 四角 2匹 防水 洗えるカバー ふわふわ 暖かい ヒーター使える 冬/【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 22分に出品され03月03日 11時 22分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BingoPaw 小型犬ソファーベッド 中型犬 猫椅子ベッド 大きい 四角 2匹 防水 洗えるカバー ふわふわ 暖かい ヒーター使える 冬/



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.30 cm

横幅 : 52.80 cm

奥行 : 79.50 cm

重量 : 7.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。