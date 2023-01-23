『Tooge 寝袋 冬用 ダウン シュラフ 最低温度-25℃ 二代目 防水保温 2個連結 丸洗い コンパクト 収納袋付き 登山 防災 登山 (【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 10時 18分に出品され04月16日 10時 18分に終了予定です。即決価格は8,130円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Tooge 寝袋 冬用 ダウン シュラフ 最低温度-25 二代目 防水保温 2個連結 丸洗い コンパクト 収納袋付き 登山 防災 登山 (



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 25.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 42.67 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。