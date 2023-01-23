パナソニック メンズシェーバー 3枚刃 お風呂剃り可 黒 ES-RT17-K【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

ご注意（免責）＞必ずお読みください【パナソニック製品の修理に関するお問い合わせ】パナソニック修理ご相談窓口 TEL:0120-878-554受付時間:9:00~19:00 (日祝日及び年末年始9:00~17:30)インターネットより「パナソニック修理」で検索商品の説明「マルチフィットアーク刃」を採用した３枚刃硬いヒゲもスパッと剃る「３０鋭角ナノエッジ内刃」剃り残しを低減する「フロートヘッド」アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」を採用した3枚刃丸みを帯びた刃面が、肌にムリなく密着。刃のあたるすべてのポイントで深剃りできます。硬いヒゲもスパッと剃る「30鋭角ナノエッジ内刃」ヒゲを切断する内刃の刃先角度を30まで鋭角化。ナノレベルまで鋭角にした内刃で、硬いヒゲもスパッとカット?