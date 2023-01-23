『GEX EXOTERRA タイマーサーモ RTT‐1 温度・照明管理 タイマー機能付 停電時バックアップ機能付【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 17時 04分に出品され02月13日 17時 04分に終了予定です。即決価格は8,130円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GEX EXOTERRA タイマーサーモ RTT‐1 温度・照明管理 タイマー機能付 停電時バックアップ機能付



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :7.8×3×15.3cm

・本体重量:0.35kg



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 12.10 cm

奥行 : 31.90 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。