『貝沼産業 ユカペットEX Mサイズ ペット用 高・低両面ヒーター M サイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 58分に出品され03月23日 02時 58分に終了予定です。即決価格は8,130円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

貝沼産業 ユカペットEX Mサイズ ペット用 高・低両面ヒーター M サイズ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 30.50 cm

奥行 : 44.40 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。