『クリニーク CLINIQUE ハッピーハート 100ml EDP SP 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 21時 49分に出品され03月08日 21時 49分に終了予定です。即決価格は8,130円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クリニーク CLINIQUE ハッピーハート 100ml EDP SP 並行輸入品



【商品説明】

・CLINIQUE(クリニーク) 女性用香水、フレグランス、オードパルファム



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。