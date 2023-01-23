交換往復無料 野球 バット 硬式 大人 木製 ローリングス マックジャック 85cm 890g平均 ブラック/ナチュラル 2023年モデル BHW3RMJ MAC JACK ラッピング不可【2025 カレンダーの人気アイテム】

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商品情報 MAC JACK 野球 バット 硬式 木製 大人



一般用

サイズ：

85cm（890g平均）

直径：φ64mm平均

カラー：

ブラック/ナチュラル(B/NAT)

素材：ハードメイプル

原産国:中国製

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【メーカー品番： BHW3RMJ】



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