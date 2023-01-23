『SWANS(スワンズ) スポーツ 調光 サングラス エアレス ムーブ 紫外線で色が変わる SAMV-0066 DBK デミブラック Free Size【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 20時 12分に出品され04月15日 20時 12分に終了予定です。即決価格は8,130円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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日本製サングラス

おすすめ用途 : ランニング、アウトドア、自転車、軽登山

可視光線透過率 84%?17%(晴天?夜間まで使用可能紫外線量に応じて変化)

紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)

セット内容 : セミハードケース、取扱説明書

サイズ(フロント外寸)高さ4.0cm 横幅14.0cm / 重さ17g

フレーム素材 : ナイロン(プラスチック) / レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)

ノーズ調整可能

男女兼用

フレームカラー : デミブラック、レンズカラー : 調光クリアtoスモーク(紫外線で変化); 対象シーズン: 通年; 発売年・モデルイヤー: 2018