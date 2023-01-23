『SWANS(スワンズ) スポーツ 調光 サングラス エアレス ムーブ 紫外線で色が変わる SAMV-0066 DBK デミブラック Free Size【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 20時 12分に出品され04月15日 20時 12分に終了予定です。即決価格は8,130円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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日本製サングラス
おすすめ用途 : ランニング、アウトドア、自転車、軽登山
可視光線透過率 84%?17%(晴天?夜間まで使用可能紫外線量に応じて変化)
紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)
セット内容 : セミハードケース、取扱説明書
サイズ(フロント外寸)高さ4.0cm 横幅14.0cm / 重さ17g
フレーム素材 : ナイロン(プラスチック) / レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)
ノーズ調整可能
男女兼用
フレームカラー : デミブラック、レンズカラー : 調光クリアtoスモーク(紫外線で変化); 対象シーズン: 通年; 発売年・モデルイヤー: 2018
[スワンズ] 日本製 スポーツ サングラス イーノックス エイト E-NOX EIGHT8 (マラソン ランニング 陸上競技 ゴルフ用) EN8-07
¥ 8128
偏光サングラス スポーツサングラス 調光 紫外線カット ブルー光カット メンズ スポーツ セミハードケース付き フレームレス
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SWANS(スワンズ) E-NOX EIGHT8 (イーノックスエイト8) 品番:EN8-0051 SIL フレーム:シルバー×シルバー×シルバー レンズ:偏光スモーク
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SWANS_サングラス_エアレスコアチョウコウ (SACR0066) 色 : CSM
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SWANS(スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス ウォーリアー7 WARRIOR-7 偏光レンズ（ドライブ ウィーキング アウトドア 用
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スミス スポーツ 釣り FL1DM Smith Fuel Replacement Lens Single Red Mirror
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国内正規品 オークリー サングラス OO9245-D154 FROGSKINS フロッグスキン アジアンフィット UVカット
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Black Flys サングラス， マットブラック クリアレンズ付き， 65
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SWANS(スワンズ) サングラス エアレスウェイブ ミラーレンズモデル SA-512 PAW マットチタンシルバー×パールホワイト/シルバ
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落札価格8130円
348 入札履歴
終了
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