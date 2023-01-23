『水圧リークテストポンプ テスターポンプ、2.5Mpa 25Kgハンドマニュアル水圧リークテスト油圧オイルポンプ、大型ダイヤル付き圧力容器、パイプ、バルブ、その他【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 09時 13分に出品され04月06日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,129円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他フィルター、ポンプ（水槽、アクアリウム用品）
【商品名】
テスターポンプ、2.5Mpa 25Kgハンドマニュアル水圧リークテスト油圧オイルポンプ、大型ダイヤル付き圧力容器、パイプ、バルブ、その他
【商品説明】
・ポータブル：このテスト圧力ポンプは、自己完結型、ポータブル、少量、手動、設置と使用が簡単です。
・幅広い用途：圧力試験ポンプは幅広い用途があり、水や作動油を媒体として使用するさまざまな圧力容器、パイプライン、バルブなどの圧力試験に適しています。
・用途：通常の水道水圧は0.3MPa、高層住宅は0.4MPa、水道管圧は通常0.8MPa〜1.0MPaに上昇（水道水0.1MPa 1KG圧）
・読み取りは正確で明確です：圧力テストポンプは大きなダイヤルを備えており、ダイヤル番号と目盛りは非常に明確であり、ポインターの読み取りは正確であり、値は読みやすいです。
・
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 1.95 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8129円
825 入札履歴
終了
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