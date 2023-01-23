『ロイヤルカナン 療法食 低分子プロテイン 犬用 ドライ 3kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 13時 19分に出品され03月25日 13時 19分に終了予定です。即決価格は8,129円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロイヤルカナン 療法食 低分子プロテイン 犬用 ドライ 3kg
【商品説明】
・原産国:フランス
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :25×12×40cm
・種類:単品
【サイズ】
高さ : 13.20 cm
横幅 : 27.40 cm
奥行 : 43.29 cm
重量 : 2.91 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8129円
593 入札履歴
終了
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