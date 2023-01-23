『ロイヤルカナン 療法食 低分子プロテイン 犬用 ドライ 3kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 13時 19分に出品され03月25日 13時 19分に終了予定です。即決価格は8,129円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン 療法食 低分子プロテイン 犬用 ドライ 3kg



【商品説明】

・原産国:フランス

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :25×12×40cm

・種類:単品



【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 27.40 cm

奥行 : 43.29 cm

重量 : 2.91 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。