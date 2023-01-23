『レジスタ ブリーフケース ビジネスバッグ A4 薄型 メンズ レディース サフィアーノ スムース 黒 茶 569 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 26分に出品され03月05日 08時 26分に終了予定です。即決価格は8,129円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レジスタ ブリーフケース ビジネスバッグ A4 薄型 メンズ レディース サフィアーノ スムース 黒 茶 569 ブラック



【商品説明】

・Closure: Zipper

・Handle Length: 13.8 inches (35 cm)

・Height 11.8 x Width 15.7 x Depth 3.1 inches (30

・Material: leather

・Number of Pockets: 4 (1 exterior， 3 interior)

・Outer Material: Faux Leather

・Strap type: Shoulder

・Weight: 25.4 oz (750



【サイズ】

高さ : 10.19 cm

横幅 : 31.60 cm

奥行 : 45.20 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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