『ブラウン メンズ電気シェーバー シリーズ3 3080s-S 3枚刃 水洗い/お風呂剃り可 シルバー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 19時 40分に出品され03月12日 19時 40分に終了予定です。即決価格は8,129円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブラウン メンズ電気シェーバー シリーズ3 3080s-S 3枚刃 水洗い/お風呂剃り可 シルバー



【商品説明】

・.co.jp 限定シェーバー単体モデル

・サイズ:約幅57×奥行48×高さ156mm

・セット内容・付属品:本体、ケース、充電スタンド、掃除用ブラシ、電源コード

・原産国:中国

・電源:本体AC/100-240V

・電源方式:充電式



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 15.70 cm

奥行 : 22.70 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。