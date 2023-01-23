『AOYI MECH Leader SS38 LS-13Z Transformers コンボイ 拡大版 外伝 特定紫 オプティマスプライム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 43分に出品され03月04日 16時 43分に終了予定です。即決価格は8,129円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 LS-13

材質：ABS+合金

高さ：約30cm

生産地：中国製