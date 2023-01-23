『Gonex 超軽量 パッカブル バックパック デイパック ハンディ 折りたたみ式 キャンプ アウトドア 旅行 サイクリング 学校 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 14時 29分に出品され03月15日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名: Gonex 超軽量 パッカブル バックパック デイパック ハンディ 折りたたみ式 キャンプ アウトドア 旅行 サイクリング 学校 バックパッキング(ブラック) Gonex Ultra Lightweight Packable Backpack Daypack Handy Foldable Camping Outdoor Travel Cycling School Backpacking(Black)

ブランド: Gonex

商品サイズ: 20L

高さ: 17cm

横幅: 17cm

奥行: 6cm

重量: 186g

商品番号: HP570-G

色: Black

素材: Nylon