『Gonex 超軽量 パッカブル バックパック デイパック ハンディ 折りたたみ式 キャンプ アウトドア 旅行 サイクリング 学校 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 14時 29分に出品され03月15日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: Gonex 超軽量 パッカブル バックパック デイパック ハンディ 折りたたみ式 キャンプ アウトドア 旅行 サイクリング 学校 バックパッキング(ブラック) Gonex Ultra Lightweight Packable Backpack Daypack Handy Foldable Camping Outdoor Travel Cycling School Backpacking(Black)
ブランド: Gonex
商品サイズ: 20L
高さ: 17cm
横幅: 17cm
奥行: 6cm
重量: 186g
商品番号: HP570-G
色: Black
素材: Nylon
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落札価格8128円
623 入札履歴
終了
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