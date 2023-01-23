『Leotruny HAT レディース US サイズ: One Size Leotruny Women Washed Cotton 並行輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 00時 08分に出品され03月22日 00時 08分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: Leotruny HAT レディース US サイズ: One Size Leotruny Women Washed Cotton High Ponytail Baseball Cap (C06-Distressed Red)
ブランド: Leotruny
商品サイズ: One Size
高さ: 24cm
横幅: 22cm
奥行: 7cm
重量: 91g
商品番号:
色: C06-distressed Red
素材: Cotton
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落札価格8128円
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終了
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