『Leotruny HAT レディース US サイズ: One Size Leotruny Women Washed Cotton 並行輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 00時 08分に出品され03月22日 00時 08分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: Leotruny HAT レディース US サイズ: One Size Leotruny Women Washed Cotton High Ponytail Baseball Cap (C06-Distressed Red)

ブランド: Leotruny

商品サイズ: One Size

高さ: 24cm

横幅: 22cm

奥行: 7cm

重量: 91g

商品番号:

色: C06-distressed Red

素材: Cotton