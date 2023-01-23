『ナニワ(NANIWA) ダイヤシェーバー 塗膜はがし ブラック FN-9233【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 36分に出品され04月01日 10時 36分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナニワ(NANIWA) ダイヤシェーバー 塗膜はがし ブラック FN-9233



【商品説明】

・サイズ:外径100mm×穴径M10・P1.5

・チップ数:シングル9

・用途:接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 10.90 cm

奥行 : 12.50 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。