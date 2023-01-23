パナソニック ラムダッシュ メンズシェーバー 3枚刃 お風呂剃り可 黒 ES-ST2T-K【コストコ お買い得】

商品情報

・黒 ES-ST2T-K

・お風呂剃りでもパワーが落ちない高速リニアモーター駆動（ストローク値において。当社2018年発売ES-RL15との比較。当社調べ。）

・本体背面に搭載シャープトリマーbrモミアゲ等のお手入れや長く伸びたヒゲのプレカット向けに、トリミング用の刃を本体背面に搭載。切れ味の良い45鋭角刃できれいに素早く整えられる。

・いつも清潔に使える抗菌グリップbrグリップ部の前面・背面に抗菌加工を施し、細菌の増殖を抑制。清潔さを保って、いつでも気持ちよく使える。