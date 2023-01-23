『パナソニック ラムダッシュ メンズシェーバー 3枚刃 お風呂剃り可 黒 ES-ST2T-K【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 08時 11分に出品され03月04日 08時 11分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・黒 ES-ST2T-K
・お風呂剃りでもパワーが落ちない高速リニアモーター駆動（ストローク値において。当社2018年発売ES-RL15との比較。当社調べ。）
・本体背面に搭載シャープトリマーbrモミアゲ等のお手入れや長く伸びたヒゲのプレカット向けに、トリミング用の刃を本体背面に搭載。切れ味の良い45鋭角刃できれいに素早く整えられる。
・いつも清潔に使える抗菌グリップbrグリップ部の前面・背面に抗菌加工を施し、細菌の増殖を抑制。清潔さを保って、いつでも気持ちよく使える。
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落札価格8128円
90 入札履歴
終了
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