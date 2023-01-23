『高さ調節 トリミングテーブル アーム トリミング台 アーム トリミングテーブル用アーム リードアーム 犬用お手入れ用品 美容室 動物病院用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 15時 48分に出品され04月09日 15時 48分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

高さ調節 トリミングテーブル アーム トリミング台 アーム トリミングテーブル用アーム リードアーム 犬用お手入れ用品 美容室 動物病院用



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 120.00 cm

重量 : 3.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。