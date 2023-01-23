『高さ調節 トリミングテーブル アーム トリミング台 アーム トリミングテーブル用アーム リードアーム 犬用お手入れ用品 美容室 動物病院用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 15時 48分に出品され04月09日 15時 48分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
高さ調節 トリミングテーブル アーム トリミング台 アーム トリミングテーブル用アーム リードアーム 犬用お手入れ用品 美容室 動物病院用
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 120.00 cm
重量 : 3.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8128円
639 入札履歴
終了
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