『オティアス リュック アンティーク仕上げ合皮リュック 0501443 ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 12時 37分に出品され04月06日 12時 37分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オティアス リュック アンティーク仕上げ合皮リュック 0501443 ネイビー



【商品説明】

・タテ36cmxヨコ27cmxマチ11cm

・ポケットの数:6(外側1/内側5)

・持ち手の全長:30cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: フェイクレザー

・重量:780g



【サイズ】

高さ : 10.41 cm

横幅 : 32.77 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ オティアス

リュック

アンティーク仕上げ合皮リュック

0501443

ネイビー