『オティアス リュック アンティーク仕上げ合皮リュック 0501443 ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 12時 37分に出品され04月06日 12時 37分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オティアス リュック アンティーク仕上げ合皮リュック 0501443 ネイビー
【商品説明】
・タテ36cmxヨコ27cmxマチ11cm
・ポケットの数:6(外側1/内側5)
・持ち手の全長:30cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
・重量:780g
【サイズ】
高さ : 10.41 cm
横幅 : 32.77 cm
奥行 : 34.80 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8128円
144 入札履歴
終了
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