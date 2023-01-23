『ペット用エサ探しマット Wallfire トレーニングマット 送料無料【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 10時 02分に出品され04月03日 10時 02分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Wallfire

ペット用エサ探しマットです。

ペット採餌マット犬の強力な嗅覚をシミュレートして、マットに隠されたおやつを見つけ、自然な採食の本能を駆り立て、自然の中で狩猟食物を模倣して鼻を動かし続けます。

調査によると、10分間のスニッフィングは1時間のランニングと同等であり、犬のエネルギーを消費し、ストレスを和らげ、自信を高め、動揺を減らし、肉体的および精神的健康に貢献します。フォーム品質の極フリース素材で作られており、耐久性があり、柔らかく、毒性がなく、引き裂きに強い製品です。花びらや草はマットの上にしっかりと縫い付けられており、簡単にはぎ取られません。滑り止め底は、探検中のマットの滑りを効果的に防ぎます。手で洗うか、洗濯機を使用して簡単に洗う事ができます。

スプレッドサイズ：71cm x 71cm、収納サイズ：40 x 40 x 9 cm。ベルクロ付きの折りたたみ式デザインは、このスナッフルマットを簡単に梱包できます。

アイテムナンバー: 1351125/120058AM07US2

サイズ(約): 45.9x45.9x4cm

重量(約): 0.4kg