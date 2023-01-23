『ペット用エサ探しマット Wallfire トレーニングマット 送料無料【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 10時 02分に出品され04月03日 10時 02分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Wallfire
ペット用エサ探しマットです。
ペット採餌マット犬の強力な嗅覚をシミュレートして、マットに隠されたおやつを見つけ、自然な採食の本能を駆り立て、自然の中で狩猟食物を模倣して鼻を動かし続けます。
調査によると、10分間のスニッフィングは1時間のランニングと同等であり、犬のエネルギーを消費し、ストレスを和らげ、自信を高め、動揺を減らし、肉体的および精神的健康に貢献します。フォーム品質の極フリース素材で作られており、耐久性があり、柔らかく、毒性がなく、引き裂きに強い製品です。花びらや草はマットの上にしっかりと縫い付けられており、簡単にはぎ取られません。滑り止め底は、探検中のマットの滑りを効果的に防ぎます。手で洗うか、洗濯機を使用して簡単に洗う事ができます。
スプレッドサイズ：71cm x 71cm、収納サイズ：40 x 40 x 9 cm。ベルクロ付きの折りたたみ式デザインは、このスナッフルマットを簡単に梱包できます。
アイテムナンバー: 1351125/120058AM07US2
サイズ(約): 45.9x45.9x4cm
重量(約): 0.4kg
TrustyPup Action Plush Bunny Animated Squeaky Dog Toy Chew Guard Technology - Blue One Size 並行輸入品
¥ 8128
goDog Checkers Elephant Squeaky Plush Dog Toy Chew Guard Technology - Violet Large 並行輸入品
¥ 8128
goDog Checkers Elephant Squeaky Plush Dog Toy Chew Guard Technology - Green Large 並行輸入品
¥ 8128
goDog Checkers Elephant Squeaky Plush Dog Toy Chew Guard Technology - Blue Large 並行輸入品
¥ 8128
Sugelary Dog Toys Interactive Dog Toys for Tug of War Dog Birthday Gifts Tough Durable Dog Balls for Small Medium Dogs 並行輸入品
¥ 8128
Dog Ball for Puppy Toys Small Dogs 4 Pack Squeaky Dog Ball for Medium Dogs Treat Dispensing Dog Toys Dog Puzzle Toys Ball IQ Training Chew To
¥ 8128
Letsmeet Dog Squeak Toys Dogs Enrichment Treat Dispensing Puzzle Toys Interactive Dog Toys for Large Medium Small Dogs 並行輸入品
¥ 8128
Letsmeet Dog Squeak Toys Dogs Enrichment Treat Dispensing Puzzle Toys Interactive Dog Toys for Large Medium Small Dogs 並行輸入品
¥ 8128
D KING D KING Rope Plush Dog Toy Puppy Toys for Teething Tug of War Dog Toy (Lion) 並行輸入品
¥ 8128
Outward Hound Jumbros Guinea Pig Grunting Dog Toy Ball 並行輸入品
¥ 8128
D KING D KING Rope Plush Dog Toy Puppy Toys for Teething Tug of War Dog Toy (Raccoon) 並行輸入品
¥ 8128
Dog Puzzle Toys - Dog Enrichment Treat Dispensing Squeaky Crinkle Snuffle Stimulating Smart Toy Durable Chew Plush No Stuffing Tough Toys for Bored
¥ 8128
Water Bottle Dog Toys - Dog Puzzle Squeaky Enrichment Treat Dispensing Rope Snuffle Plush Toys No Stuffing Chew Durable Soft Teething Crunchy Toys
¥ 8128
Nocciola Dog Squeaky Toys Cute Plush Toys|Pet Toys for Small Medium & Large Dogs (3 Pcs - Thickened) 並行輸入品
¥ 8128
D KING D KING Rope Plush Dog Toy Puppy Toys for Teething Tug of War Dog Toy (Fox-1) 並行輸入品
¥ 8128
D KING D KING Rope Plush Dog Toy Puppy Toys for Teething Tug of War Dog Toy (Unicorn-1) 並行輸入品
¥ 8128
D KING D KING Rope Plush Dog Toy Puppy Toys for Teething Tug of War Dog Toy (Raccoon-1) 並行輸入品
¥ 8128
D KING D KING Rope Plush Dog Toy Puppy Toys for Teething Tug of War Dog Toy (Monkey) 並行輸入品
¥ 8128
落札価格8128円
125 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！