『スカイネット 建築ロマン堂 No.03 1/150 団地 (ホワイト) 1棟セット (塗装済み組み立てキット)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 07時 59分に出品され04月16日 07時 59分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スカイネット 建築ロマン堂 No.03 1/150 団地 (ホワイト) 1棟セット (塗装済み組み立てキット)
【商品説明】
・主な製造国 : 日本
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 33.60 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8128円
970 入札履歴
終了
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