『ヴォルコム ボーイズ 長袖 ラッシュガード (ルーズフィット) C9322230 / SKELETON LS 水着 かわいい UVカット B【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 59分に出品され03月21日 11時 59分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴォルコム ボーイズ 長袖 ラッシュガード (ルーズフィット) C9322230 / SKELETON LS 水着 かわいい UVカット B
【商品説明】
・キッズ商品
・メイン素材: ポリエステル88%，エラスタン12%
・素材構成: 88% ポリエステル， 12% 合成繊維(エラスタン)
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 25.50 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8128円
513 入札履歴
終了
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