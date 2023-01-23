『ヴォルコム ボーイズ 長袖 ラッシュガード (ルーズフィット) C9322230 / SKELETON LS 水着 かわいい UVカット B【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 59分に出品され03月21日 11時 59分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴォルコム ボーイズ 長袖 ラッシュガード (ルーズフィット) C9322230 / SKELETON LS 水着 かわいい UVカット B



【商品説明】

・キッズ商品

・メイン素材: ポリエステル88%，エラスタン12%

・素材構成: 88% ポリエステル， 12% 合成繊維(エラスタン)



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 25.50 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。