『家でプール遊び！ ビニールプール おもちゃ 補正用パッチ 対象年齢1~３歳 家庭用プール レジャープール 誕生日プレゼント 水遊び 子供プール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 05時 56分に出品され03月20日 05時 56分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細

製品サイズ：(約)213×206×69cm

製品重量：(約)5kg

材質：塩化ビニル樹脂(非フタル酸系可塑剤使用)

原産国：中国

この商品には空気ポンプが含まれていません、別途に買う必要があります。



使用上の注意

※お子様だけの使用は絶対におやめ下さい。

家庭用プールであっても水難事故の恐れがありますことを御認識願います。

遊ばれる際は必ず保護者の方が監視していただくようお願いいたします。