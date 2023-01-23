『arena(アリーナ) 水泳 練習着 ジャージ ロングパンツ 男女兼用 軽量 はっ水 ストレッチ UVカット ARN-6321P BLU(ブ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 07時 17分に出品され03月17日 07時 17分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

arena(アリーナ) 水泳 練習着 ジャージ ロングパンツ 男女兼用 軽量 はっ水 ストレッチ UVカット ARN-6321P BLU(ブ



【商品説明】

・L(L)サイズ:身長/173-177 チェスト/94-98 ウエスト/80-84(cm)

・M(M)サイズ:身長/168-172 チェスト/90-94 ウエスト/76-80(cm)

・O(XL)サイズ:身長/178-182 チェスト/098-102 ウエスト/84-88(cm)

・S(S)サイズ:身長/163-167 チェスト/86-90 ウエスト/72-76(cm)

・SS(XS)サイズ:身長/158-162 チェスト/82-86 ウエスト/68-72(cm)

・XO(XXL)サイズ:身長/183-187 チェスト/102-106 ウエスト/88-92(cm)

・カラー:ブルー



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 27.60 cm

奥行 : 35.80 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。