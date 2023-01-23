『ブラックフォーマルバッグ 日本製 ヘキサゴン はっ水 撥水 大きめ 黒 慶弔両用 弔事 葬儀 おしゃれ お葬式 お通夜 入学式 卒業式 (A【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 08時 49分に出品され03月21日 08時 49分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラックフォーマルバッグ 日本製 ヘキサゴン はっ水 撥水 大きめ 黒 慶弔両用 弔事 葬儀 おしゃれ お葬式 お通夜 入学式 卒業式 (A
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 27.60 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8128円
262 入札履歴
終了
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