『SRIXON(スリクソン) ゴルフボール Z-Star XV Z-Star XV (ゼットスター エックスブイ) ゴルフボール 2017年モ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 23時 19分に出品され03月26日 23時 19分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SRIXON(スリクソン) ゴルフボール Z-Star XV Z-Star XV (ゼットスター エックスブイ) ゴルフボール 2017年モ
【商品説明】
・338 スピードディンプル
・4ピース構造
・三代目スピンスキンコーティング
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 19.40 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8128円
714 入札履歴
終了
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