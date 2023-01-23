『カシオ 腕時計 メンズ&レディース G-SHOCK Gショック CASIO クロノグラフ ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 08時 55分に出品され03月07日 08時 55分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
G-SHOCKのブランドカラーであるブラックをベースに、ストリートファッションアイテムのアクセサリーなどに用いられるゴールド、ローズゴールドをモチーフにデザイン。液晶部、IP処理を施した美錠、ベゼルの色埋め部等にそれぞれのカラーを配色し、ブラックを際立たせるデザインに仕上げました。ベースモデルには、クラシカルなフォルムで90年代に人気を得たデジタルモデルのDW-9052を採用。
ブランド/商品名
カシオ(CASIO)G-SHOCK Gショック クロノグラフ 腕時計(ブラック)
仕様
状態：新品
クオーツ、20気圧防水、クロノグラフ、無機ガラス、耐衝撃構造、20気圧防水、ケース・ベゼル材質： 樹脂、樹脂バンド、ストップウオッチ、1秒、24時間計)、スプリット付き)タイマーマルチアラーム・時報、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ELバックライト報音フラッシュ機能精度：平均月差±15秒、サイズ/質量：48.5×43×14.7mm/59g、EL：ブルーグリーン
付属品：箱、保証書、取扱説明書
保証期間：1年
サイズ
ケース：H43×W43×D15mm(ラグ、リューズは除く)、重量60g、腕周り最大22cm、最小14cm
素材
ベゼル(ケース)、樹脂(ベルト)
カシオ【特価品】カシオ Gショック 海外モデル CASIO G-SHOCK GA-700-4A
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落札価格8128円
541 入札履歴
終了
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