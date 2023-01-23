カシオ 腕時計 メンズ&レディース G-SHOCK Gショック CASIO クロノグラフ ブラック【年末の贈り物】

商品情報

G-SHOCKのブランドカラーであるブラックをベースに、ストリートファッションアイテムのアクセサリーなどに用いられるゴールド、ローズゴールドをモチーフにデザイン。液晶部、IP処理を施した美錠、ベゼルの色埋め部等にそれぞれのカラーを配色し、ブラックを際立たせるデザインに仕上げました。ベースモデルには、クラシカルなフォルムで90年代に人気を得たデジタルモデルのDW-9052を採用。



ブランド/商品名

カシオ(CASIO)G-SHOCK Gショック クロノグラフ 腕時計(ブラック)



仕様

状態：新品



クオーツ、20気圧防水、クロノグラフ、無機ガラス、耐衝撃構造、20気圧防水、ケース・ベゼル材質： 樹脂、樹脂バンド、ストップウオッチ、1秒、24時間計)、スプリット付き)タイマーマルチアラーム・時報、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ELバックライト報音フラッシュ機能精度：平均月差±15秒、サイズ/質量：48.5×43×14.7mm/59g、EL：ブルーグリーン





付属品：箱、保証書、取扱説明書



保証期間：1年



サイズ

ケース：H43×W43×D15mm(ラグ、リューズは除く)、重量60g、腕周り最大22cm、最小14cm



素材

ベゼル(ケース)、樹脂(ベルト)