『ジェット攪拌機（G1/4男ネジ）カクハンキ 永田製作所【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 19時 56分に出品され03月03日 19時 56分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ジェット撹絆機 永田製作所

ノズルからの噴射力でプロペラを回し薬液をカクハンする。

（噴霧器 噴霧機 動噴 防除 噴口 ノズル）

接続：G1/4 男ネジ

直径：約155φ

高さ：約88mm ノズルからの噴射力でプロペラを回し薬液をカクハンする。（噴霧器 噴霧機 動噴 防除 噴口 ノズル）接続：G1/4 男ネジ直径：約155φ高さ：約88mm 商品カテゴリ グラントマト店 機械 噴霧機 花、ガーデニング 園芸用品 その他ガーデニング、園芸用品

JANコード/ISBNコード 2100030018865

商品コード 2100030018865