『Dog Muzzle Soft Mesh Muzzle for Small Medium Large Dogs Labrador German Shepherd Breathable Adjustable Muzzles for Biting Chewing Scavenging an【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 07時 10分に出品され04月07日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Dog Muzzle， Soft Mesh Muzzle for Small Medium Large Dogs Labrador German Shepherd， Breathable Adjustable Muzzles for Biting， Chewing， Scavenging and Poisoned Bait， Allows Panting and Drinkingブランド：Crazy Felix商品サイズ：高さ：4.1 cm横幅：13 cm奥行：15.5 cm 商品番号：Mesh色：black素材：Mesh