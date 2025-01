Sphynx Hairless Cats Shirt Cotton Cat Turtleneck Sweater Pullover Kitten T-【2025年度カレンダ】

商品情報

商品名Sphynx Hairless Cats Shirt Cotton Cat Turtleneck Sweater Pullover Kitten T-Shirts with Sleeves Cat Pajamas Jumpsuit for Sphynx Cornish Rex, Devon Rex, Peterbald (Medium (Pack of 1), Light Grey)ブランド:Kitipcoo商品サイズ:Medium (Pack of 1)高さ:3.2 cm横幅:15.7 cm奥行:17.2 cm 商品番号:色:Light Grey素材:Cotton