『Litewoo Parrot Swing Toy Chewing Garland Toy Pendant Beautifully Decorated for Bird Parakeet Cockatiel Canary Macaw Budgie Lovebirds Conures Finches【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 21時 34分に出品され04月15日 21時 34分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Litewoo Parrot Swing Toy Chewing Garland Toy Pendant Beautifully Decorated for Bird Parakeet Cockatiel Canary Macaw Budgie Lovebirds Conures Finchesブランド：Litewoo商品サイズ：高さ：6.8 cm横幅：31.4 cm奥行：32 cm 商品番号：色：Small素材：Cloth