『iHeartDogs 献身的な犬の天使 記念像 並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 15時 24分に出品され04月08日 15時 24分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：iHeartDogs 献身的な犬の天使 記念像iHeartDogs Dog Memorial Devoted Dog Angel Figurine - Dog Statue Pet Memorial Giftsブランド：iHeartDogs商品サイズ：高さ：9.1 cm横幅：13.5 cm奥行：16.2 cm 商品番号：色：Stone素材：Resin