『Wrap Around Squirrel Baffle 12/14/16 Inch Outdoor For Bird Feeder Yard Protect Wrap-Around Squirrel Baffle for Protect bird Feeders and Bird Houses【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 15時 02分に出品され03月25日 15時 02分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名：Wrap Around Squirrel Baffle， 12/14/16 Inch Outdoor For Bird Feeder Yard Protect Wrap-Around Squirrel Baffle， for Protect bird Feeders and Bird Houses，ブランド：KASCLINO商品サイズ：14inch高さ：12 cm横幅：12.1 cm奥行：30.1 cm 商品番号：色：Black素材：Plastic