『CatGuru Cat Bowls Whisker Stress Free Cat Food Bowl Reliefs Whisker Fatigue Wide Cat Bowl Non Slip Cat Food Bowls Shallow Cat Dish Cat Feedin【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 00時 59分に出品され03月10日 00時 59分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名CatGuru Cat Bowls， Whisker Stress Free Cat Food Bowl， Reliefs Whisker Fatigue， Wide Cat Bowl， Non Slip Cat Food Bowls， Shallow Cat Dish， Cat Feeding & Watering Supplies (Set of Two， Pink)ブランド：CatGuru商品サイズ：2 Count (Pack of 2)高さ：6.3 cm横幅：17.4 cm奥行：17.5 cm 商品番号：色：Pink素材：Melamine
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落札価格8128円
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終了
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