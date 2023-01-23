『Double Cat Dog Bowls Elevated Cat Food Water Bowls with Raised Stand 15° Tilted Bowl for Cats and Small Dogs(Mix Color) 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 07時 51分に出品され04月28日 07時 51分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Double Cat Dog Bowls Elevated Cat Food Water Bowls with Raised Stand 15 Tilted Bowl for Cats and Small Dogs(Mix Color)ブランド：UPSKY商品サイズ：高さ：13.2 cm横幅：15.4 cm奥行：28.1 cm 商品番号：色：mix素材：Acrylonitrile Butadiene Styrene