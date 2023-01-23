『BOSHEL Undercoat Rake For Dogs - Premium Double Sided Dog Grooming Brush - Dog Deshedding Brush - Dematting Comb For Dogs - Deshedding Tool Dog Com【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 59分に出品され03月29日 11時 59分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名BOSHEL Undercoat Rake For Dogs - Premium Double Sided Dog Grooming Brush - Dog Deshedding Brush - Dematting Comb For Dogs - Deshedding Tool Dog Comb & Cat Comb - Dog Hair Brush - Pet Grooming Toolブランド：Boshel商品サイズ：1 Count (Pack of 1)高さ：3 cm横幅：12 cm奥行：20.5 cm 商品番号：色：Black素材：Metal