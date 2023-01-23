『ZUNEA ペット 犬用ハーネス 胴輪 小型犬 猫用 ソフト メッシュ ベスト ハーネス リードセット おしゃれ 可愛い 通気性 首輪 反射テープ 安【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 00時 25分に出品され03月13日 00時 25分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名ZUNEA ペット 犬用ハーネス 胴輪 小型犬 猫用 ソフト メッシュ ベスト ハーネス リードセット おしゃれ 可愛い 通気性 首輪 反射テープ 安全 調節可能 簡単着脱 しつけ 散歩用 4色5サイズ ブラウン SZunea Small Dog Harness and Leash Set No Pull Adjustable Reflective Step-in Puppy Boy Girl Vest Harnesses Soft Corduroy Mesh Padded for Pet Dogs Cats Chihuahua Brown Sブランド：Zunea商品サイズ：S (Chest: 13.5 Inch)高さ：3.4 cm横幅：12.5 cm奥行：18.5 cm 商品番号：色：brown素材：Polyester