『Barkless 犬の首輪 犬の首輪 引っ張らないトレーニングツール 犬の散歩 無料のトレーニングガイド付き 5(M、レッド) 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 14時 52分に出品され03月17日 14時 52分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名Barkless 犬の首輪 犬の首輪 引っ張らないトレーニングツール 犬の散歩 無料のトレーニングガイド付き 5(M、レッド)Dog Head Collar， No Pull Training Tool for Dogs on Walks， Includes Free Training Guide， 5 (M， Red)ブランド：BARKLESS商品サイズ：Medium高さ：2.4 cm横幅：8.6 cm奥行：8.8 cm 商品番号：色：Red素材：Nylon
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落札価格8128円
425 入札履歴
終了
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